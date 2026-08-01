AS Roma 今日价格

AS Roma (ASR) 今日实时价格为 $ 0.8575，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 ASR 兑 USD 的汇率为 $ 0.8575 每 ASR。

AS Roma 目前市值在 $ 7.41M 排名第 #993，流通供应量为 8.64M ASR。过去 24 小时内，ASR 的交易价格在 $ 0.8471（低点）和 $ 0.878（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 26.68793765，而历史最低价为 $ 0.7771596917547041。

短期表现方面，ASR 在过去一小时内波动了 -0.37%，过去7 天内波动了 -0.46%。过去一天，总交易量达到 $ 55.59K。

AS Roma（ASR）市场信息

排名 No.993 市值 $ 7.41M$ 7.41M $ 7.41M 成交量（24H） $ 55.59K$ 55.59K $ 55.59K 完全稀释市值 $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M 流通量 8.64M 8.64M 8.64M 最大供应量 9,995,000 9,995,000 9,995,000 总供应量 9,995,000 9,995,000 9,995,000 流通率 86.49% 所属公链 CHZ

AS Roma 的当前市值为 $ 7.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.59K。ASR 的流通量为 8.64M，总供应量是 9995000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.57M。