The Final Form Bull 今日价格

The Final Form Bull (CZ) 今日实时价格为 $ 0.004183，过去 24 小时内变化了 1.55%。当前 CZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.004183 每 CZ。

The Final Form Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CZ。过去 24 小时内，CZ 的交易价格在 $ 0.004046（低点）和 $ 0.00504（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CZ 在过去一小时内波动了 +1.11%，过去7 天内波动了 -12.90%。过去一天，总交易量达到 $ 71.22K。

The Final Form Bull（CZ）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 71.22K$ 71.22K $ 71.22K 完全稀释市值 $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

The Final Form Bull 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.22K。CZ 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.18M。