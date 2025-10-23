Thông tin giá theo USD của ZeroSwap (ZEE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.21% Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) -13.27% Biến động giá (7 ngày) -13.27%

Giá thời gian thực của ZeroSwap (ZEE) là --. Trong 24 giờ qua, ZEE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZEE là $ 3.24, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZEE đã biến động +1.21% trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và -13.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZeroSwap (ZEE)

Vốn hóa thị trường $ 31.12K$ 31.12K $ 31.12K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Nguồn cung lưu thông 74.27M 74.27M 74.27M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZeroSwap là $ 31.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZEE là 74.27M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.91K.