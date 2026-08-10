Giá Yellow hôm nay

Giá Yellow (YELLOW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03287907, biến động 0.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá YELLOW sang USD là $ 0.03287907 mỗi YELLOW.

Yellow hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,376,385, với nguồn cung lưu hành 193.94M YELLOW. Trong vòng 24 giờ qua, YELLOW được giao dịch trong khoảng từ $ 0.03198178 (thấp) đến $ 0.03347942 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.065755, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01699129.

Về hiệu suất ngắn hạn, YELLOW biến động -0.90% trong giờ qua và -19.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 358.52K.

Thông tin thị trường Yellow (YELLOW)

Vốn hóa thị trường $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Khối lượng (24H) $ 358.52K$ 358.52K $ 358.52K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 328.79M$ 328.79M $ 328.79M Nguồn cung lưu thông 193.94M 193.94M 193.94M Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yellow là $ 6.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 358.52K. Nguồn cung lưu hành của YELLOW là 193.94M, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 328.79M.