Giá XCAD Network hôm nay

Giá XCAD Network (XCAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XCAD sang USD là $ 0 mỗi XCAD.

XCAD Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,138, với nguồn cung lưu hành 174.82M XCAD. Trong vòng 24 giờ qua, XCAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 9.06, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XCAD biến động -0.45% trong giờ qua và +3.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.71.

Thông tin thị trường XCAD Network (XCAD)

Vốn hóa thị trường $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Khối lượng (24H) $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.14K$ 31.14K $ 31.14K Nguồn cung lưu thông 174.82M 174.82M 174.82M Tổng cung 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

Vốn hoá thị trường hiện tại của XCAD Network là $ 31.14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.71. Nguồn cung lưu hành của XCAD là 174.82M, với tổng nguồn cung là 194817990.5915661. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.14K.