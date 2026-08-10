Giá WEED Token hôm nay

Giá WEED Token (WEED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00100961, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WEED sang USD là $ 0.00100961 mỗi WEED.

WEED Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 117,281, với nguồn cung lưu hành 116.17M WEED. Trong vòng 24 giờ qua, WEED được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00100846 (thấp) đến $ 0.00102159 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.502099, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WEED biến động -1.16% trong giờ qua và +3.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.17.

Thông tin thị trường WEED Token (WEED)

Vốn hóa thị trường $ 117.28K$ 117.28K $ 117.28K Khối lượng (24H) $ 26.17$ 26.17 $ 26.17 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 117.28K$ 117.28K $ 117.28K Nguồn cung lưu thông 116.17M 116.17M 116.17M Tổng cung 116,165,620.677368 116,165,620.677368 116,165,620.677368

Vốn hoá thị trường hiện tại của WEED Token là $ 117.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.17. Nguồn cung lưu hành của WEED là 116.17M, với tổng nguồn cung là 116165620.677368. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 117.28K.