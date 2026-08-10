Giá Waffles hôm nay

Giá Waffles (WAFFLES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAFFLES sang USD là $ 0 mỗi WAFFLES.

Waffles hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 470,054, với nguồn cung lưu hành 997.96M WAFFLES. Trong vòng 24 giờ qua, WAFFLES được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0425847, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAFFLES biến động -0.93% trong giờ qua và +3.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 337.45.

Thông tin thị trường Waffles (WAFFLES)

Vốn hóa thị trường $ 470.05K$ 470.05K $ 470.05K Khối lượng (24H) $ 337.45$ 337.45 $ 337.45 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 470.05K$ 470.05K $ 470.05K Nguồn cung lưu thông 997.96M 997.96M 997.96M Tổng cung 997,957,726.062639 997,957,726.062639 997,957,726.062639

Vốn hoá thị trường hiện tại của Waffles là $ 470.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 337.45. Nguồn cung lưu hành của WAFFLES là 997.96M, với tổng nguồn cung là 997957726.062639. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 470.05K.