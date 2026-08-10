Giá VitaStem hôm nay

Giá VitaStem (VITASTEM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00798357, biến động 2.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VITASTEM sang USD là $ 0.00798357 mỗi VITASTEM.

VitaStem hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 79,836, với nguồn cung lưu hành 3.19M VITASTEM. Trong vòng 24 giờ qua, VITASTEM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00782629 (thấp) đến $ 0.00801185 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.5982, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00673715.

Về hiệu suất ngắn hạn, VITASTEM biến động -- trong giờ qua và +13.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.81.

Thông tin thị trường VitaStem (VITASTEM)

Vốn hóa thị trường $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Khối lượng (24H) $ 18.81$ 18.81 $ 18.81 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.84K$ 79.84K $ 79.84K Nguồn cung lưu thông 3.19M 3.19M 3.19M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VitaStem là $ 79.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.81. Nguồn cung lưu hành của VITASTEM là 3.19M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.84K.