Giá VGX Token hôm nay

Giá VGX Token (VGX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VGX sang USD là $ 0 mỗi VGX.

VGX Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,323, với nguồn cung lưu hành 913.99M VGX. Trong vòng 24 giờ qua, VGX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 12.47, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VGX biến động -- trong giờ qua và -50.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường VGX Token (VGX)

Vốn hóa thị trường $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.98K$ 53.98K $ 53.98K Nguồn cung lưu thông 913.99M 913.99M 913.99M Tổng cung 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

Vốn hoá thị trường hiện tại của VGX Token là $ 49.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VGX là 913.99M, với tổng nguồn cung là 916741574.5606325. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.98K.