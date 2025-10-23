Thông tin giá theo USD của USDai (USDAI)

Giá thời gian thực của USDai (USDAI) là $1.014. Trong 24 giờ qua, USDAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.014 và cao nhất là $ 1.021, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDAI là $ 1.19, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.769779.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDAI đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -0.62% trong 24 giờ và -1.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của USDai là $ 586.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USDAI là 578.43M, với tổng nguồn cung là 578429998.5658567. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 586.44M.