Thông tin giá theo USD của Uranus DEX (URA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00144895 $ 0.00144895 $ 0.00144895 Thấp nhất 24H $ 0.00196425 $ 0.00196425 $ 0.00196425 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00144895$ 0.00144895 $ 0.00144895 Cao nhất 24H $ 0.00196425$ 0.00196425 $ 0.00196425 ATH $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.89% Biến động giá (1D) -8.08% Biến động giá (7 ngày) -33.14% Biến động giá (7 ngày) -33.14%

Giá thời gian thực của Uranus DEX (URA) là $0.00169575. Trong 24 giờ qua, URA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00144895 và cao nhất là $ 0.00196425, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của URA là $ 0.00970236, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, URA đã biến động +0.89% trong 1 giờ qua, -8.08% trong 24 giờ và -33.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Uranus DEX (URA)

Vốn hóa thị trường $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,906,534.817146 999,906,534.817146 999,906,534.817146

Vốn hoá thị trường hiện tại của Uranus DEX là $ 1.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của URA là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999906534.817146. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.70M.