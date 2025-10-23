Thông tin giá theo USD của UPVEMBER (UPVEMBER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00014023 Cao nhất 24H $ 0.00042492 ATH $ 0.00042492 Giá thấp nhất $ 0.00002606 Biến động giá (1 giờ) +22.28% Biến động giá (1D) +103.35% Biến động giá (7 ngày) +282.10%

Giá thời gian thực của UPVEMBER (UPVEMBER) là $0.00035153. Trong 24 giờ qua, UPVEMBER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00014023 và cao nhất là $ 0.00042492, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UPVEMBER là $ 0.00042492, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002606.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPVEMBER đã biến động +22.28% trong 1 giờ qua, +103.35% trong 24 giờ và +282.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường UPVEMBER (UPVEMBER)

Vốn hóa thị trường $ 350.66K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 350.66K Nguồn cung lưu thông 997.50M Tổng cung 997,500,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UPVEMBER là $ 350.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPVEMBER là 997.50M, với tổng nguồn cung là 997500000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 350.66K.