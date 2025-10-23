Thông tin giá theo USD của Unit Plasma (UXPL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.339125 $ 0.339125 $ 0.339125 Thấp nhất 24H $ 0.392033 $ 0.392033 $ 0.392033 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.339125$ 0.339125 $ 0.339125 Cao nhất 24H $ 0.392033$ 0.392033 $ 0.392033 ATH $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Giá thấp nhất $ 0.339125$ 0.339125 $ 0.339125 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -8.68% Biến động giá (7 ngày) -28.28% Biến động giá (7 ngày) -28.28%

Giá thời gian thực của Unit Plasma (UXPL) là $0.348664. Trong 24 giờ qua, UXPL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.339125 và cao nhất là $ 0.392033, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UXPL là $ 1.57, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.339125.

Về hiệu suất ngắn hạn, UXPL đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -8.68% trong 24 giờ và -28.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Unit Plasma (UXPL)

Vốn hóa thị trường $ 125.68M$ 125.68M $ 125.68M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.49B$ 3.49B $ 3.49B Nguồn cung lưu thông 360.06M 360.06M 360.06M Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unit Plasma là $ 125.68M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UXPL là 360.06M, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.49B.