Thông tin giá theo USD của TriasLab (TRIAS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.786451 $ 0.786451 $ 0.786451 Thấp nhất 24H $ 0.912501 $ 0.912501 $ 0.912501 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.786451$ 0.786451 $ 0.786451 Cao nhất 24H $ 0.912501$ 0.912501 $ 0.912501 ATH $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Giá thấp nhất $ 0.631485$ 0.631485 $ 0.631485 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -1.96% Biến động giá (7 ngày) -7.14% Biến động giá (7 ngày) -7.14%

Giá thời gian thực của TriasLab (TRIAS) là $0.894557. Trong 24 giờ qua, TRIAS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.786451 và cao nhất là $ 0.912501, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TRIAS là $ 31.7, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.631485.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRIAS đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -1.96% trong 24 giờ và -7.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TriasLab (TRIAS)

Vốn hóa thị trường $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TriasLab là $ 8.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TRIAS là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.95M.