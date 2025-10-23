Thông tin giá theo USD của Transfidelity (FIDEL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.391559 Cao nhất 24H $ 0.42842 ATH $ 0.8633 Giá thấp nhất $ 0.391559 Biến động giá (1 giờ) -2.13% Biến động giá (1D) -4.02% Biến động giá (7 ngày) -17.25%

Giá thời gian thực của Transfidelity (FIDEL) là $0.399884. Trong 24 giờ qua, FIDEL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.391559 và cao nhất là $ 0.42842, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FIDEL là $ 0.8633, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.391559.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIDEL đã biến động -2.13% trong 1 giờ qua, -4.02% trong 24 giờ và -17.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Transfidelity (FIDEL)

Vốn hóa thị trường $ 399.88K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 399.88K Nguồn cung lưu thông 1.00M Tổng cung 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Transfidelity là $ 399.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FIDEL là 1.00M, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 399.88K.