Thông tin giá theo USD của ToadzStrategy (TOADSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00070875 Cao nhất 24H $ 0.00077695 ATH $ 0.00603401 Giá thấp nhất $ 0.00013523 Biến động giá (1 giờ) -0.15% Biến động giá (1D) -5.92% Biến động giá (7 ngày) -28.56%

Giá thời gian thực của ToadzStrategy (TOADSTR) là $0.0007285. Trong 24 giờ qua, TOADSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00070875 và cao nhất là $ 0.00077695, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOADSTR là $ 0.00603401, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00013523.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOADSTR đã biến động -0.15% trong 1 giờ qua, -5.92% trong 24 giờ và -28.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ToadzStrategy (TOADSTR)

Vốn hóa thị trường $ 694.95K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 694.95K Nguồn cung lưu thông 952.00M Tổng cung 952,002,073.9910359

Vốn hoá thị trường hiện tại của ToadzStrategy là $ 694.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOADSTR là 952.00M, với tổng nguồn cung là 952002073.9910359. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 694.95K.