Thông tin giá theo USD của Swash (SWASH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00192662 $ 0.00192662 $ 0.00192662 Thấp nhất 24H $ 0.00218058 $ 0.00218058 $ 0.00218058 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00192662$ 0.00192662 $ 0.00192662 Cao nhất 24H $ 0.00218058$ 0.00218058 $ 0.00218058 ATH $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Giá thấp nhất $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Biến động giá (1 giờ) -0.02% Biến động giá (1D) -7.45% Biến động giá (7 ngày) -15.05% Biến động giá (7 ngày) -15.05%

Giá thời gian thực của Swash (SWASH) là $0.00195004. Trong 24 giờ qua, SWASH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00192662 và cao nhất là $ 0.00218058, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SWASH là $ 0.95025, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00161107.

Về hiệu suất ngắn hạn, SWASH đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, -7.45% trong 24 giờ và -15.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Swash (SWASH)

Vốn hóa thị trường $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Nguồn cung lưu thông 994.96M 994.96M 994.96M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Swash là $ 1.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SWASH là 994.96M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.96M.