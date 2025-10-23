Thông tin giá theo USD của SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.968018 $ 0.968018 $ 0.968018 Thấp nhất 24H $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.968018$ 0.968018 $ 0.968018 Cao nhất 24H $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 ATH $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Giá thấp nhất $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Biến động giá (1 giờ) +0.24% Biến động giá (1D) +0.18% Biến động giá (7 ngày) -0.11% Biến động giá (7 ngày) -0.11%

Giá thời gian thực của SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) là $1.04. Trong 24 giờ qua, SSUPERUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.968018 và cao nhất là $ 1.053, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SSUPERUSD là $ 1.11, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.938938.

Về hiệu suất ngắn hạn, SSUPERUSD đã biến động +0.24% trong 1 giờ qua, +0.18% trong 24 giờ và -0.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Vốn hóa thị trường $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Nguồn cung lưu thông 3.22M 3.22M 3.22M Tổng cung 3,215,507.152215 3,215,507.152215 3,215,507.152215

Vốn hoá thị trường hiện tại của SuperReturn sSuperUSD là $ 3.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SSUPERUSD là 3.22M, với tổng nguồn cung là 3215507.152215. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.34M.