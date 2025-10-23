Thông tin giá theo USD của SmartPractice (SMRT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.35% Biến động giá (1D) +1.22% Biến động giá (7 ngày) -7.04% Biến động giá (7 ngày) -7.04%

Giá thời gian thực của SmartPractice (SMRT) là --. Trong 24 giờ qua, SMRT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMRT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMRT đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, +1.22% trong 24 giờ và -7.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SmartPractice (SMRT)

Vốn hóa thị trường $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 127.53K$ 127.53K $ 127.53K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473

Vốn hoá thị trường hiện tại của SmartPractice là $ 127.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMRT là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999977558.9562473. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 127.53K.