Thông tin giá theo USD của Smart Layer Network (SLN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01940059 $ 0.01940059 $ 0.01940059 Thấp nhất 24H $ 0.02101135 $ 0.02101135 $ 0.02101135 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01940059$ 0.01940059 $ 0.01940059 Cao nhất 24H $ 0.02101135$ 0.02101135 $ 0.02101135 ATH $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Giá thấp nhất $ 0.01940059$ 0.01940059 $ 0.01940059 Biến động giá (1 giờ) -0.15% Biến động giá (1D) -2.37% Biến động giá (7 ngày) -8.65% Biến động giá (7 ngày) -8.65%

Giá thời gian thực của Smart Layer Network (SLN) là $0.02002451. Trong 24 giờ qua, SLN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01940059 và cao nhất là $ 0.02101135, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLN là $ 7.46, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01940059.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLN đã biến động -0.15% trong 1 giờ qua, -2.37% trong 24 giờ và -8.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Smart Layer Network (SLN)

Vốn hóa thị trường $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Nguồn cung lưu thông 77.36M 77.36M 77.36M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smart Layer Network là $ 1.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SLN là 77.36M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.00M.