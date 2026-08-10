Giá SHIB2 hôm nay

Giá SHIB2 (SHIB2) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIB2 sang USD là $ 0 mỗi SHIB2.

SHIB2 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,059, với nguồn cung lưu hành 1.00B SHIB2. Trong vòng 24 giờ qua, SHIB2 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00448228, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIB2 biến động -- trong giờ qua và -0.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SHIB2 (SHIB2)

Vốn hóa thị trường $ 29.06K$ 29.06K $ 29.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.06K$ 29.06K $ 29.06K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SHIB2 là $ 29.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SHIB2 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.06K.