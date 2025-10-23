Thông tin giá theo USD của SENATE (SENATE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00127208 Cao nhất 24H $ 0.00249502 ATH $ 5.85 Giá thấp nhất $ 0.00127208 Biến động giá (1 giờ) -1.09% Biến động giá (1D) -15.98% Biến động giá (7 ngày) -57.32%

Giá thời gian thực của SENATE (SENATE) là $0.00153445. Trong 24 giờ qua, SENATE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00127208 và cao nhất là $ 0.00249502, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SENATE là $ 5.85, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00127208.

Về hiệu suất ngắn hạn, SENATE đã biến động -1.09% trong 1 giờ qua, -15.98% trong 24 giờ và -57.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SENATE (SENATE)

Vốn hóa thị trường $ 211.04K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 250.56K Nguồn cung lưu thông 137.53M Tổng cung 163,289,542.828217

Vốn hoá thị trường hiện tại của SENATE là $ 211.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SENATE là 137.53M, với tổng nguồn cung là 163289542.828217. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 250.56K.