Thông tin giá theo USD của SEKA (SEKA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00021789 Cao nhất 24H $ 0.00022613 ATH $ 0.00128193 Giá thấp nhất $ 0.00020811 Biến động giá (1 giờ) +0.47% Biến động giá (1D) +1.42% Biến động giá (7 ngày) -5.56%

Giá thời gian thực của SEKA (SEKA) là $0.00022559. Trong 24 giờ qua, SEKA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00021789 và cao nhất là $ 0.00022613, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SEKA là $ 0.00128193, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00020811.

Về hiệu suất ngắn hạn, SEKA đã biến động +0.47% trong 1 giờ qua, +1.42% trong 24 giờ và -5.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SEKA (SEKA)

Vốn hóa thị trường $ 225.60K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 225.60K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SEKA là $ 225.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SEKA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 225.60K.