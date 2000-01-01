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Top token MMO theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực MMO. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02116
+0.95%
+1.39%
+0.05%
$ 250.58M
$ 7.59M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005464
+0.60%
+3.69%
-1.15%
$ 13.69M
$ 10.62M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0016187
+0.48%
-3.15%
-0.10%
$ 11.00M
$ 36.96M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000132
0.00%
-0.78%
-1.55%
$ 3.16M
$ 7.85M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00965082
-0.55%
-0.00%
+5.74%
$ 2.81M
$ 6.93K
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06085
-0.67%
-5.91%
-8.03%
$ 2.76M
$ 1.00M
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00416
+1.68%
-5.57%
-7.63%
$ 2.24M
$ 10.30M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00188803
0.00%
--
+3.55%
$ 1.95M
$ 18.94
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00408965
-0.13%
+0.01%
-5.87%
$ 1.57M
$ 21.99K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117067
+0.06%
+0.03%
+7.51%
$ 1.17M
$ 1.35K
11
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100741
+0.10%
-0.00%
-2.39%
$ 1.01M
$ 9.08K
12
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006842
-0.01%
+3.77%
+3.11%
$ 985.24K
$ 145.14M
13
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00018308
-0.17%
0.00%
+9.53%
$ 730.69K
$ 525.47
14
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01168599
+0.44%
+0.01%
+3.36%
$ 680.41K
$ 866.75
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00153955
-0.59%
-0.00%
-5.07%
$ 572.86K
$ 939.49
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00970185
+0.60%
+0.00%
-0.58%
$ 475.06K
$ 759.73
17
END
END
END
$ 0.00306105
+0.05%
0.00%
+1.99%
$ 395.93K
$ 2.29
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034883
0.00%
--
-0.06%
$ 348.83K
$ 71.29
19
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.20%
$ 205.20K
$ 27.82
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0003278
0.00%
-4.35%
+27.96%
$ 182.46K
$ 26.50M
21
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00016851
+0.31%
-0.01%
-9.55%
$ 168.51K
$ 559.13
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00015595
+0.83%
-0.04%
+2.96%
$ 155.43K
$ 12.21K
23
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.585E-12
0.00%
+0.40%
-0.11%
$ 141.94K
--
24
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
--
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
25
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021985
0.00%
0.00%
-26.96%
$ 107.62K
$ 174.32
26
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 6.046E-5
+0.72%
-25.80%
-63.24%
$ 60.46K
--
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
+0.98%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.85E-6
0.00%
+0.10%
+0.21%
$ 41.24K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
+0.11%
$ 37.88K
$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.24E-6
+0.62%
+0.30%
-0.61%
$ 32.38K
--
31
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.09E-5
0.00%
+4.40%
-13.85%
$ 31.52K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.105E-5
-0.16%
+0.90%
+2.37%
$ 31.05K
--
33
Valora
Valora
VALORA
$ 2.526E-5
-0.67%
+3.90%
+13.12%
$ 22.83K
--
34
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
+0.40%
-15.90%
-15.25%
$ 22.39K
--

Câu hỏi thường gặp

Token MMO là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token MMO đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 34 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $297.50M.
Token MMO nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token MMO được theo dõi trên MEXC, OIK đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.40% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token MMO trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 34 token MMO, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token MMO phổ biến bao gồm MON, BIGTIME, TLM. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục MMO là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token MMO là khoảng $297.50M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực MMO, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.