Giá SAID Protocol hôm nay

Giá SAID Protocol (SAID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SAID sang USD là $ 0 mỗi SAID.

SAID Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,319, với nguồn cung lưu hành 988.44M SAID. Trong vòng 24 giờ qua, SAID được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00137988, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAID biến động +1.22% trong giờ qua và -16.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 13.50K.

Thông tin thị trường SAID Protocol (SAID)

Vốn hóa thị trường $ 112.32K$ 112.32K $ 112.32K Khối lượng (24H) $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.32K$ 112.32K $ 112.32K Nguồn cung lưu thông 988.44M 988.44M 988.44M Tổng cung 988,438,600.21572 988,438,600.21572 988,438,600.21572

Vốn hoá thị trường hiện tại của SAID Protocol là $ 112.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 13.50K. Nguồn cung lưu hành của SAID là 988.44M, với tổng nguồn cung là 988438600.21572. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.32K.