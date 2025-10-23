Thông tin giá theo USD của ROLLHUB (RHUB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -4.68% Biến động giá (7 ngày) -4.68%

Giá thời gian thực của ROLLHUB (RHUB) là --. Trong 24 giờ qua, RHUB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RHUB là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RHUB đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -4.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ROLLHUB (RHUB)

Vốn hóa thị trường $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROLLHUB là $ 206.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RHUB là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999998960.067986. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 206.68K.