Thông tin giá theo USD của Robotexon (ROX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00293684 $ 0.00293684 $ 0.00293684 Thấp nhất 24H $ 0.00309468 $ 0.00309468 $ 0.00309468 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00293684$ 0.00293684 $ 0.00293684 Cao nhất 24H $ 0.00309468$ 0.00309468 $ 0.00309468 ATH $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Giá thấp nhất $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -2.73% Biến động giá (7 ngày) -14.72% Biến động giá (7 ngày) -14.72%

Giá thời gian thực của Robotexon (ROX) là $0.00299669. Trong 24 giờ qua, ROX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00293684 và cao nhất là $ 0.00309468, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROX là $ 0.03880303, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00291126.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROX đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -2.73% trong 24 giờ và -14.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Robotexon (ROX)

Vốn hóa thị trường $ 209.73K$ 209.73K $ 209.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 299.62K$ 299.62K $ 299.62K Nguồn cung lưu thông 70.00M 70.00M 70.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robotexon là $ 209.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROX là 70.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 299.62K.