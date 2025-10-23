Thông tin giá theo USD của RefundYourSOL (RYS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00098991 $ 0.00098991 $ 0.00098991 Thấp nhất 24H $ 0.00110943 $ 0.00110943 $ 0.00110943 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00098991$ 0.00098991 $ 0.00098991 Cao nhất 24H $ 0.00110943$ 0.00110943 $ 0.00110943 ATH $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Giá thấp nhất $ 0.00006717$ 0.00006717 $ 0.00006717 Biến động giá (1 giờ) +0.26% Biến động giá (1D) -5.26% Biến động giá (7 ngày) -16.62% Biến động giá (7 ngày) -16.62%

Giá thời gian thực của RefundYourSOL (RYS) là $0.00103623. Trong 24 giờ qua, RYS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00098991 và cao nhất là $ 0.00110943, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RYS là $ 0.00336875, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00006717.

Về hiệu suất ngắn hạn, RYS đã biến động +0.26% trong 1 giờ qua, -5.26% trong 24 giờ và -16.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường RefundYourSOL (RYS)

Vốn hóa thị trường $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Nguồn cung lưu thông 970.68M 970.68M 970.68M Tổng cung 970,675,516.466145 970,675,516.466145 970,675,516.466145

Vốn hoá thị trường hiện tại của RefundYourSOL là $ 1.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RYS là 970.68M, với tổng nguồn cung là 970675516.466145. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.01M.