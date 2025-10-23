Thông tin giá theo USD của Ref Finance (REF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.100886 Cao nhất 24H $ 0.105744 ATH $ 10.64 Giá thấp nhất $ 0.04128611 Biến động giá (1 giờ) -0.26% Biến động giá (1D) -3.06% Biến động giá (7 ngày) -11.59%

Giá thời gian thực của Ref Finance (REF) là $0.101826. Trong 24 giờ qua, REF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.100886 và cao nhất là $ 0.105744, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của REF là $ 10.64, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04128611.

Về hiệu suất ngắn hạn, REF đã biến động -0.26% trong 1 giờ qua, -3.06% trong 24 giờ và -11.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ref Finance (REF)

Vốn hóa thị trường $ 3.97M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.16M Nguồn cung lưu thông 39.03M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ref Finance là $ 3.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của REF là 39.03M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.16M.