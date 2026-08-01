Giá Redbrick hôm nay

Giá Redbrick (BRIC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BRIC sang USD là $ 0 mỗi BRIC.

Redbrick hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 174,453, với nguồn cung lưu hành 235.10M BRIC. Trong vòng 24 giờ qua, BRIC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04554831, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRIC biến động -- trong giờ qua và -16.86% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 543.43.

Thông tin thị trường Redbrick (BRIC)

Vốn hóa thị trường $ 174.45K$ 174.45K $ 174.45K Khối lượng (24H) $ 543.43$ 543.43 $ 543.43 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 742.04K$ 742.04K $ 742.04K Nguồn cung lưu thông 235.10M 235.10M 235.10M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Redbrick là $ 174.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 543.43. Nguồn cung lưu hành của BRIC là 235.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 742.04K.