Giá RCADE Network hôm nay

Giá RCADE Network (RCADE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RCADE sang USD là $ 0 mỗi RCADE.

RCADE Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,099.52, với nguồn cung lưu hành 8.30B RCADE. Trong vòng 24 giờ qua, RCADE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00305157, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RCADE biến động -0.78% trong giờ qua và -48.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường RCADE Network (RCADE)

Vốn hóa thị trường $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 87.23K$ 87.23K $ 87.23K Nguồn cung lưu thông 8.30B 8.30B 8.30B Tổng cung 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RCADE Network là $ 18.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RCADE là 8.30B, với tổng nguồn cung là 40000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.23K.