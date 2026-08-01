Giá RAXOL hôm nay

Giá RAXOL (RAXOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAXOL sang USD là $ 0 mỗi RAXOL.

RAXOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 643,048, với nguồn cung lưu hành 1.00B RAXOL. Trong vòng 24 giờ qua, RAXOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00409227, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAXOL biến động +1.09% trong giờ qua và -11.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.45K.

Thông tin thị trường RAXOL (RAXOL)

Vốn hóa thị trường $ 643.05K$ 643.05K $ 643.05K Khối lượng (24H) $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 643.05K$ 643.05K $ 643.05K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RAXOL là $ 643.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.45K. Nguồn cung lưu hành của RAXOL là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 643.05K.