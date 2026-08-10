Giá ragebait hôm nay

Giá ragebait (RAGEBAIT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAGEBAIT sang USD là $ 0 mỗi RAGEBAIT.

ragebait hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,292, với nguồn cung lưu hành 999.01M RAGEBAIT. Trong vòng 24 giờ qua, RAGEBAIT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAGEBAIT biến động -0.09% trong giờ qua và +35.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ragebait (RAGEBAIT)

Vốn hóa thị trường $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Nguồn cung lưu thông 999.01M 999.01M 999.01M Tổng cung 999,008,942.109388 999,008,942.109388 999,008,942.109388

Vốn hoá thị trường hiện tại của ragebait là $ 28.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RAGEBAIT là 999.01M, với tổng nguồn cung là 999008942.109388. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.29K.