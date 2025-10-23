Thông tin giá theo USD của Queen Kitty (QKITTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.82% Biến động giá (1D) +16.90% Biến động giá (7 ngày) +30.64% Biến động giá (7 ngày) +30.64%

Giá thời gian thực của Queen Kitty (QKITTY) là --. Trong 24 giờ qua, QKITTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QKITTY là $ 0.00113352, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, QKITTY đã biến động +0.82% trong 1 giờ qua, +16.90% trong 24 giờ và +30.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Queen Kitty (QKITTY)

Vốn hóa thị trường $ 385.07K$ 385.07K $ 385.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 385.07K$ 385.07K $ 385.07K Nguồn cung lưu thông 995.53M 995.53M 995.53M Tổng cung 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Vốn hoá thị trường hiện tại của Queen Kitty là $ 385.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QKITTY là 995.53M, với tổng nguồn cung là 995531623.5120468. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 385.07K.