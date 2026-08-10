Giá Potito hôm nay

Giá Potito (PTTO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PTTO sang USD là $ 0 mỗi PTTO.

Potito hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 53,726, với nguồn cung lưu hành 99.98M PTTO. Trong vòng 24 giờ qua, PTTO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02519993, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PTTO biến động -0.09% trong giờ qua và +5.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.79.

Thông tin thị trường Potito (PTTO)

Vốn hóa thị trường $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Khối lượng (24H) $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Nguồn cung lưu thông 99.98M 99.98M 99.98M Tổng cung 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

Vốn hoá thị trường hiện tại của Potito là $ 53.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.79. Nguồn cung lưu hành của PTTO là 99.98M, với tổng nguồn cung là 99981134.828802. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.73K.