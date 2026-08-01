Giá Planet Token hôm nay

Giá Planet Token (PLANET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLANET sang USD là $ 0 mỗi PLANET.

Planet Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 363,409, với nguồn cung lưu hành 851.45B PLANET. Trong vòng 24 giờ qua, PLANET được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLANET biến động +0.34% trong giờ qua và +1.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Planet Token (PLANET)

Vốn hóa thị trường $ 363.41K$ 363.41K $ 363.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 363.41K$ 363.41K $ 363.41K Nguồn cung lưu thông 851.45B 851.45B 851.45B Tổng cung 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Planet Token là $ 363.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PLANET là 851.45B, với tổng nguồn cung là 1000000000010.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 363.41K.