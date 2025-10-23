Thông tin giá theo USD của PickleVault (PICKLE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00135088 Cao nhất 24H $ 0.00154965 ATH $ 0.00814848 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.86% Biến động giá (1D) -1.82% Biến động giá (7 ngày) -51.45%

Giá thời gian thực của PickleVault (PICKLE) là $0.00141532. Trong 24 giờ qua, PICKLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00135088 và cao nhất là $ 0.00154965, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PICKLE là $ 0.00814848, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PICKLE đã biến động +1.86% trong 1 giờ qua, -1.82% trong 24 giờ và -51.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường PickleVault (PICKLE)

Vốn hóa thị trường $ 580.28K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 580.28K Nguồn cung lưu thông 410.00M Tổng cung 409,997,713.763235

Vốn hoá thị trường hiện tại của PickleVault là $ 580.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PICKLE là 410.00M, với tổng nguồn cung là 409997713.763235. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 580.28K.