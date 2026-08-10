OpenZK Network là gì?

OpenZK Network là một giải pháp lớp 2 dựa trên công nghệ ZK Rollup, được thiết kế để giải quyết các hạn chế về khả năng mở rộng, chi phí và hiệu suất của Ethereum, đồng thời tích hợp các tính năng đặt cược và tái đặt cược cho người dùng. OpenZK Network cung cấp một môi trường xử lý giao dịch hiệu quả, an toàn và chi phí thấp, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), tài sản thực tế, NFT, trò chơi và giao dịch.

Điều gì làm nên sự độc đáo của OpenZK Network?

OpenZK đã tích hợp sáng tạo một cơ chế thưởng bền vững vào mạng lưới của mình, cho phép người dùng dễ dàng đặt cược và chuyển đổi ETH của họ một cách liền mạch, tự động kiếm được cả phần thưởng đặt cược lẫn phần thưởng tái đặt cược trên ETH cơ bản. Người dùng sẽ nhận được ozETH, một token thanh khoản đại diện cho vị thế ETH đã đặt cược/tái đặt cược của họ cùng các phần thưởng liên quan.

Điều gì tiếp theo dành cho OpenZK Network?

OpenZK Network giới thiệu tính năng thưởng và khuyến khích bằng stablecoin; người dùng có thể đặt cược và chuyển đổi các stablecoin được hỗ trợ vào mạng lưới, tạo ra ozUSD, một token tham chiếu cho vị thế và các phần thưởng liên quan, giúp người dùng tối đa hóa tiện ích từ lượng stablecoin mà họ nắm giữ.

Hiện tại, OpenZK Network đang giao dịch như thế nào?

Giá hiện tại: ₫, với mức biến động giá là --% trong 24 giờ qua.

OZK có đang thu hút sự chú ý của các tổ chức không?

Có thể suy luận về sự tham gia của các tổ chức thông qua khối lượng giao dịch tăng cao (₫--), thanh khoản ổn định và hiệu suất giá bền vững trong dài hạn so với các đồng tiền cùng loại trong danh mục Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2).

Thị trường OpenZK Network có tính thanh khoản ra sao?

Điểm thanh khoản --/100 cho thấy thị trường có độ sâu mạnh mẽ, giúp các lệnh lớn được thực hiện hiệu quả trên các sàn giao dịch.

Dữ liệu cung lưu hành nói lên điều gì về OZK?

Với số lượng token 4383427000.111128, động lực cung cấp ảnh hưởng đến định giá dài hạn, đặc biệt trong các chu kỳ tích lũy hoặc phân phối của các tổ chức.

OpenZK Network so với các mức đỉnh lịch sử ra sao?

Mức ATH là ₫82.43747344660140000 và mức ATL là ₫ đóng vai trò là điểm tham chiếu để các tổ chức đánh giá rủi ro.

Hiện nay, OpenZK Network đang được giao dịch sôi động ra sao?

Nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày là ₫--, một chỉ số quan trọng để các tổ chức đánh giá chiến lược vào thị trường.

-- ảnh hưởng thế nào đến sự quan tâm của các tổ chức?

Sự ổn định, khả năng mở rộng và hệ sinh thái nhà phát triển của -- có thể tác động đáng kể đến cách các nhà đầu tư lớn đánh giá tính khả thi dài hạn của OpenZK Network.