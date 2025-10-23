Thông tin giá theo USD của Omnipair (OMFG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.518453 $ 0.518453 $ 0.518453 Thấp nhất 24H $ 0.675158 $ 0.675158 $ 0.675158 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.518453$ 0.518453 $ 0.518453 Cao nhất 24H $ 0.675158$ 0.675158 $ 0.675158 ATH $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Giá thấp nhất $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Biến động giá (1 giờ) +1.77% Biến động giá (1D) -19.84% Biến động giá (7 ngày) -49.49% Biến động giá (7 ngày) -49.49%

Giá thời gian thực của Omnipair (OMFG) là $0.540536. Trong 24 giờ qua, OMFG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.518453 và cao nhất là $ 0.675158, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OMFG là $ 1.86, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.335642.

Về hiệu suất ngắn hạn, OMFG đã biến động +1.77% trong 1 giờ qua, -19.84% trong 24 giờ và -49.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Omnipair (OMFG)

Vốn hóa thị trường $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Nguồn cung lưu thông 12.00M 12.00M 12.00M Tổng cung 11,999,979.820086 11,999,979.820086 11,999,979.820086

Vốn hoá thị trường hiện tại của Omnipair là $ 6.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OMFG là 12.00M, với tổng nguồn cung là 11999979.820086. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.49M.