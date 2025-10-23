Thông tin giá theo USD của Moonsama (SAMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00307662 Cao nhất 24H $ 0.00368067 ATH $ 0.072871 Giá thấp nhất $ 0.00182697 Biến động giá (1 giờ) +0.17% Biến động giá (1D) +15.42% Biến động giá (7 ngày) -9.36%

Giá thời gian thực của Moonsama (SAMA) là $0.00365588. Trong 24 giờ qua, SAMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00307662 và cao nhất là $ 0.00368067, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SAMA là $ 0.072871, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00182697.

Về hiệu suất ngắn hạn, SAMA đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, +15.42% trong 24 giờ và -9.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Moonsama (SAMA)

Vốn hóa thị trường $ 2.72M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.65M Nguồn cung lưu thông 745.50M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moonsama là $ 2.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SAMA là 745.50M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.65M.