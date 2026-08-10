Giá MoltID hôm nay

Giá MoltID (MOLTID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOLTID sang USD là $ 0 mỗi MOLTID.

MoltID hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,745.79, với nguồn cung lưu hành 956.44M MOLTID. Trong vòng 24 giờ qua, MOLTID được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00240296, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOLTID biến động -0.17% trong giờ qua và -16.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MoltID (MOLTID)

Vốn hóa thị trường $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Nguồn cung lưu thông 956.44M 956.44M 956.44M Tổng cung 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

Vốn hoá thị trường hiện tại của MoltID là $ 19.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOLTID là 956.44M, với tổng nguồn cung là 956444135.854213. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.75K.