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Top token Chủ đề Moltbook và Openclaw theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề Moltbook và Openclaw. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 4.76E-6
0.00%
+1.80%
+9.17%
$ 475.47K
--
3
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.99E-6
+0.76%
-0.30%
0.00%
$ 399.07K
--
4
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.99E-6
+0.76%
+0.30%
+3.10%
$ 386.78K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.79E-6
+2.29%
-3.50%
-19.37%
$ 178.81K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
-0.10%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.91756E-7
0.00%
+0.30%
+3.12%
$ 43.46K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.311E-7
+0.58%
+0.40%
+0.04%
$ 43.11K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.93582E-7
0.00%
-3.90%
-3.47%
$ 39.36K
--
11
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.85376E-7
+0.58%
-1.40%
-6.87%
$ 38.54K
--
12
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.80811E-7
0.00%
-0.80%
+2.06%
$ 38.08K
--
13
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.62039E-7
0.00%
+0.60%
-0.02%
$ 36.20K
--
14
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.725E-5
+0.46%
-1.60%
+1.33%
$ 35.72K
--
15
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
+0.07%
$ 35.47K
--
16
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.51374E-7
+0.58%
-12.20%
-25.76%
$ 35.14K
--
17
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.36806E-7
+0.06%
-2.60%
-0.56%
$ 33.68K
--
18
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.29046E-7
0.00%
+0.30%
+1.62%
$ 32.91K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
+1.06%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
-0.70%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.88117E-7
0.00%
-1.00%
-0.16%
$ 28.81K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
-1.45%
$ 26.09K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
+0.05%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
+0.05%
$ 23.49K
--
25
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.281E-5
+0.35%
+1.20%
+12.03%
$ 22.81K
--
26
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.27329E-7
0.00%
+0.20%
+2.07%
$ 22.73K
--
27
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
+0.34%
$ 22.51K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.21314E-7
0.00%
+2.00%
+2.01%
$ 22.13K
--
29
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05675E-7
0.00%
+0.10%
+0.63%
$ 20.57K
--
30
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
+0.03%
$ 20.31K
--
31
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 2.071E-5
+0.39%
-5.10%
-13.13%
$ 19.81K
--
32
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
+0.18%
$ 19.46K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.94061E-7
0.00%
+2.30%
+2.26%
$ 19.41K
--
34
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.91733E-7
0.00%
-1.20%
-0.04%
$ 19.17K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.89277E-7
0.00%
+0.50%
+1.30%
$ 18.93K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
+1.67%
$ 18.93K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 2.01962E-7
0.00%
+5.80%
-0.02%
$ 18.38K
--
38
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
+0.10%
$ 17.99K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
+2.92%
$ 14.36K
--
40
HypurrClaw
HypurrClaw
HYPURRCLAW
$ 1.071E-5
+1.61%
-7.70%
-13.00%
$ 10.71K
--
41
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001781
+0.11%
+2.42%
-2.36%
--
$ 306.54M

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề Moltbook và Openclaw là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề Moltbook và Openclaw đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 41 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $93.80M.
Token Chủ đề Moltbook và Openclaw nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề Moltbook và Openclaw được theo dõi trên MEXC, CLAWRIS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 38.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề Moltbook và Openclaw trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 41 token Chủ đề Moltbook và Openclaw, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề Moltbook và Openclaw phổ biến bao gồm BABYCLAW, KELLYCLAUDE, MOLT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề Moltbook và Openclaw là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề Moltbook và Openclaw là khoảng $93.80M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề Moltbook và Openclaw, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.