Thông tin giá theo USD của Midas mHYPER (MHYPER)

Giá thời gian thực của Midas mHYPER (MHYPER) là $1.047. Trong 24 giờ qua, MHYPER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.046 và cao nhất là $ 1.047, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MHYPER là $ 1.047, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.024.

Về hiệu suất ngắn hạn, MHYPER đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, +0.11% trong 24 giờ và +0.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Midas mHYPER (MHYPER)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Midas mHYPER là $ 279.10M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MHYPER là 266.57M, với tổng nguồn cung là 266571487.5092338. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 279.10M.