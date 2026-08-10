Giá Metafox hôm nay

Giá Metafox (FOX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FOX sang USD là $ 0 mỗi FOX.

Metafox hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,176, với nguồn cung lưu hành 10.00B FOX. Trong vòng 24 giờ qua, FOX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FOX biến động -- trong giờ qua và -5.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Metafox (FOX)

Vốn hóa thị trường $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metafox là $ 27.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FOX là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.18K.