Giá Meka hôm nay

Giá Meka (MEKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MEKA sang USD là $ 0 mỗi MEKA.

Meka hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,883.53, với nguồn cung lưu hành 1.00B MEKA. Trong vòng 24 giờ qua, MEKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEKA biến động 0.00% trong giờ qua và -4.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Meka (MEKA)

Vốn hóa thị trường $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meka là $ 17.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEKA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.88K.