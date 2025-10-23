Thông tin giá theo USD của MeebitStrategy (MEEBSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00161326 Cao nhất 24H $ 0.00171181 ATH $ 0.00740641 Giá thấp nhất $ 0.00142724 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) -2.90% Biến động giá (7 ngày) -24.18%

Giá thời gian thực của MeebitStrategy (MEEBSTR) là $0.00165886. Trong 24 giờ qua, MEEBSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00161326 và cao nhất là $ 0.00171181, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEEBSTR là $ 0.00740641, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00142724.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEEBSTR đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, -2.90% trong 24 giờ và -24.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MeebitStrategy (MEEBSTR)

Vốn hóa thị trường $ 1.54M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.54M Nguồn cung lưu thông 930.56M Tổng cung 930,564,452.4973711

Vốn hoá thị trường hiện tại của MeebitStrategy là $ 1.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEEBSTR là 930.56M, với tổng nguồn cung là 930564452.4973711. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.54M.