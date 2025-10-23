Thông tin giá theo USD của MEDXT (MEDXT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00115949 Cao nhất 24H $ 0.00125635 ATH $ 0.00342141 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.35% Biến động giá (1D) -3.50% Biến động giá (7 ngày) -31.30%

Giá thời gian thực của MEDXT (MEDXT) là $0.00121197. Trong 24 giờ qua, MEDXT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00115949 và cao nhất là $ 0.00125635, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEDXT là $ 0.00342141, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEDXT đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, -3.50% trong 24 giờ và -31.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MEDXT (MEDXT)

Vốn hóa thị trường $ 25.29M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.31M Nguồn cung lưu thông 20.86B Tổng cung 24,997,400,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MEDXT là $ 25.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEDXT là 20.86B, với tổng nguồn cung là 24997400000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.31M.