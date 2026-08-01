Mạng blockchain nào mà Masa đang vận hành?

Masa hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.

Giá hiện tại của MASA là bao nhiêu?

Mã thông báo có giá ₫, đánh dấu biến động giá là -0.11% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.

Masa thuộc danh mục nào?

Masa nằm trong danh mục Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,CoinList Launchpad. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh MASA với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.

Vốn hóa thị trường của Masa là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫7509608952.902020000, xếp ở vị trí #5681. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.

Số lượng cung lưu hành của MASA hiện nay là bao nhiêu?

Có 558800582.0660924 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.

Giao dịch đối với Masa hôm nay sôi động ra sao?

Trong ngày qua, MASA đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.

Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?

Trong vòng 24 giờ qua, Masa dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.