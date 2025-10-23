Thông tin giá theo USD của Liquidy (LQDY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.120719 $ 0.120719 $ 0.120719 Thấp nhất 24H $ 0.124541 $ 0.124541 $ 0.124541 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.120719$ 0.120719 $ 0.120719 Cao nhất 24H $ 0.124541$ 0.124541 $ 0.124541 ATH $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Giá thấp nhất $ 0.118346$ 0.118346 $ 0.118346 Biến động giá (1 giờ) +0.22% Biến động giá (1D) +1.93% Biến động giá (7 ngày) -7.60% Biến động giá (7 ngày) -7.60%

Giá thời gian thực của Liquidy (LQDY) là $0.124571. Trong 24 giờ qua, LQDY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.120719 và cao nhất là $ 0.124541, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LQDY là $ 0.167274, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.118346.

Về hiệu suất ngắn hạn, LQDY đã biến động +0.22% trong 1 giờ qua, +1.93% trong 24 giờ và -7.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Liquidy (LQDY)

Vốn hóa thị trường $ 809.33K$ 809.33K $ 809.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.44M$ 12.44M $ 12.44M Nguồn cung lưu thông 6.50M 6.50M 6.50M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Liquidy là $ 809.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LQDY là 6.50M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.44M.