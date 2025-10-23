Thông tin giá theo USD của LAD (LAD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001396 $ 0.00001396 $ 0.00001396 Thấp nhất 24H $ 0.00001418 $ 0.00001418 $ 0.00001418 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 Cao nhất 24H $ 0.00001418$ 0.00001418 $ 0.00001418 ATH $ 0.00042021$ 0.00042021 $ 0.00042021 Giá thấp nhất $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) +1.64% Biến động giá (7 ngày) -6.56% Biến động giá (7 ngày) -6.56%

Giá thời gian thực của LAD (LAD) là $0.00001419. Trong 24 giờ qua, LAD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001396 và cao nhất là $ 0.00001418, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LAD là $ 0.00042021, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001355.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAD đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, +1.64% trong 24 giờ và -6.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường LAD (LAD)

Vốn hóa thị trường $ 14.18K$ 14.18K $ 14.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.18K$ 14.18K $ 14.18K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của LAD là $ 14.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.18K.